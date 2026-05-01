«Он доставлял мне головную боль». Гвардиола высказался о Салахе

«Он доставлял мне головную боль». Гвардиола высказался о Салахе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре флангового нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин проводит свой последний сезон за английский клуб.

«Он доставлял мне головную боль. Игра «Манчестер Сити» была отличной мишенью для «Ливерпуля». Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон тоже были там (Робертсон также уйдёт из «Ливерпуля» в конце сезона. – Прим. «Чемпионата»). Он легенда во всех смыслах этого слова, и он заслуживает моего огромного уважения», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 440 встречах во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

