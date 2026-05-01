Эндрик ответил, какой футболист «Реала» впечатлил его больше всего

Эндрик ответил, какой футболист «Реала» впечатлил его больше всего
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», высоко отозвался о бывшем полузащитнике «сливочных» Луке Модриче, который сейчас выступает за «Милан».

«Лука Модрич стал тем игроком, который поразил меня больше остальных в «Реале», 100%. Этот человек научил меня многому в мой первый год в команде, это касается не только тренировок, но и самих матчей. Он преподал футбольный мастер-класс. Модричу тогда было уже 40 лет, он был очень мощным и тренировался каждый день. Когда он не играл, то уходил в расположение клуба и тренировался самостоятельно. Его уровень мастерства просто невероятен. Он постоянно давал мне советы, рассказывал, что я должен делать на поле, это очень мне помогло. Модрич — один из лучших парней среди всех, кого я встречал в мире футбола», — приводит слова Эндрика The Guardian.

Лука Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. В составе «сливочных» он провёл 597 матчей, забил 49 голов и отдал 95 результативных передач. Вместе с командой хорват выиграл 27 трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов. В индивидуальном плане Модрич выиграл «Золотой мяч», а также награду футболисту года от УЕФА и ФИФА.

