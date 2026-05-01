Лукаку готов вернуться в АПЛ на фоне конфликта с «Наполи», его стоимость € 23 млн — TT

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассматривает вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу летом. На текущий момент ведутся переговоры с рядом клубов АПЛ с целью оценить потенциальный интерес к сделке. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 32-летний форвард хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные проверки с «Миланом» и «Интером». Однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион».

Подчёркивается, что «Наполи» готов продать игрока за € 23 млн.

Напомним, в марте Лукаку отправился в расположение сборной Бельгии, однако из-за травмы бедра не сыграл за неё. После этого он без согласования с «Наполи» остался в Бельгии с целью самостоятельно восстанавливаться. Эта ситуация сильно разозлила руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа.

