Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лукаку готов вернуться в АПЛ на фоне конфликта с «Наполи», его стоимость € 23 млн — TT

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассматривает вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу летом. На текущий момент ведутся переговоры с рядом клубов АПЛ с целью оценить потенциальный интерес к сделке. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 32-летний форвард хотел бы продолжить карьеру в Италии. Уже были проведены предварительные проверки с «Миланом» и «Интером». Однако клубы не проявили интереса к переходу футболиста. В связи с этим Лукаку начал изучать возможность возвращения в Англию, где он играл за «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион».

Подчёркивается, что «Наполи» готов продать игрока за € 23 млн.

Напомним, в марте Лукаку отправился в расположение сборной Бельгии, однако из-за травмы бедра не сыграл за неё. После этого он без согласования с «Наполи» остался в Бельгии с целью самостоятельно восстанавливаться. Эта ситуация сильно разозлила руководство клуба, в частности президента Аурелио Де Лаурентиса и спортивного директора Джованни Манну, которые выдвинули ультиматум, оставшийся без ответа.

