«Арсенал» может побороться с «МЮ» за форварда «Борнмута» — talkSPORT

«Арсенал» является одним из ведущих клубов Европы, следящим за 19-летним нападающим «Борнмута» Эли Крупи. Интерес к форварду также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в контракте французского футболиста, вероятно, нет пункта о досрочном расторжении. В феврале 2025 года «Борнмут» купил Крупи у «Лорьяна» за £ 10 млн (€ 11,6 млн).

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами. Действующее трудовое соглашение Крупи с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

