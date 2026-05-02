Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майну назвал любимого футболиста своего детства

Комментарии

Полузащитник и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну ответил, каким футболистом «красных дьяволов» он восхищался в детстве.

— Чья фамилия была на твоей первой футболке команды?
— [Уэйн] Руни. Когда я рос, он был для меня главной звездой «Юнайтед». Не думаю, что тогда кто-то носил футболки с какой-то другой фамилией.

— Если бы ты сейчас был ребёнком, чья фамилия была бы на твоей футболке?
— Наверное, Бруну [Фернандеш] или Амад [Диалло]. Когда я был младше, то мне нравился такой стиль игры. Бруну — невероятный футболист, он сделал многое для клуба. Он играет за нас уже на протяжении некоторого времени, в нынешнем сезоне он тоже очень хорош, — сказал Майну в интервью для GQ.

Комментарии
