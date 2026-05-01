«Надо более уверенно матчи начинать». Галактионов — о ничьей «Локомотива» и «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

— Не было ли ошибкой не выпустить Бакаева в первом тайме?

— Игра на игру не приходится. Были матчи у Зелимхана достаточно хорошие. Прошлая игра в Самаре была не очень удачной, поэтому сегодня приняли решение, что начнёт Пиняев в стартовом составе. Был определённый план на игру, что за счёт своей скорости, индивидуальных действий, за счёт большинства на фланге сможем создавать численное преимущество — как раз Зелимхан выйдет на замену и усилит игру по ходу матча. Так, в принципе, и произошло.

Можно ли было сделать по-другому? Можно было всё что угодно сделать. И средства массовой информации, и любители футбола — те, кто оценивают сейчас задним числом, они очень любят разбираться во всех тактических построениях. Сейчас любое построение можно нарисовать и подогнать так, как вздумается.

У нас были моменты в атаке. В первом тайме у Воробьёва стопроцентный шанс, ещё были выходы. К сожалению, со стандарта пропустили. Считаю, что второй тайм по уровню организации, по напористости, по состоянию мы добавили, включились. Очень был приличный тайм в нашем исполнении. Могли забивать второй мяч.

— В первом тайме была некоторая нервозность при выходах из обороны. Возможно, связана с тем, что игроки знали, что «Спартак» проиграл и надо отрываться, побеждать.

— Понятно, что о результатах соперников информация доходила, но мы готовились к своему матчу. Всё внимание было направлено на моменты, которые нам необходимо было реализовать в игре с «Динамо».

Вы правильно отметили, что была некоторая нервозность, даже робость в определённых моментах в первом тайме. Надо более уверенно матчи начинать, когда мы на мяче, развиваем свои атаки, со спортивной наглостью, со спортивной злостью, что произошло во втором тайме. Мы с ребятами поговорили и попросили их в таком ключе действовать. Этот посыл второго тайма — как, например, если вспомнить матч с «Зенитом» — даёт хорошие, положительные нотки относительно качества игры команды, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.