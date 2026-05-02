Нидерландский тренер «Кривбасса» на русском языке оскорбил судью после матча с «Полтавой»

Комментарии

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леуэн на русском языке оскорбил судью матча 26-го тура чемпионата Украины с «Полтавой» (3:3), который отменил два гола команды после вмешательства VAR. В частности, был отменён мяч «Кривбасса», забитый в компенсированное к игре время.

Украина — Премьер-лига . 26-й тур
01 мая 2026, пятница. 15:30 МСК
Полтава
Окончен
3 : 3
Кривбасс
Кривой Рог
0:1 Парако – 2'     0:2 Сек – 7'     1:2 Коцюмака – 8'     2:2 Sukhoruchko – 11'     3:2 Сад – 16'     3:3 Лин – 85'    

«Этот судья — позор», — сказал в прямом эфире ван Леуэн, направляясь в подтрибунное помещение.

Нидерландский специалист занимает должность главного тренера «Кривбасса» с лета 2025 года. Под руководством ван Леуэна команда провела 28 матчей, в которых 12 раз победила, восемь раз сыграла вничью и восемь раз потерпела поражение.

