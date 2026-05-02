Нидерландский тренер «Кривбасса» на русском языке оскорбил судью после матча с «Полтавой»
Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леуэн на русском языке оскорбил судью матча 26-го тура чемпионата Украины с «Полтавой» (3:3), который отменил два гола команды после вмешательства VAR. В частности, был отменён мяч «Кривбасса», забитый в компенсированное к игре время.
Украина — Премьер-лига . 26-й тур
01 мая 2026, пятница. 15:30 МСК
Полтава
Окончен
3 : 3
Кривбасс
Кривой Рог
0:1 Парако – 2' 0:2 Сек – 7' 1:2 Коцюмака – 8' 2:2 Sukhoruchko – 11' 3:2 Сад – 16' 3:3 Лин – 85'
«Этот судья — позор», — сказал в прямом эфире ван Леуэн, направляясь в подтрибунное помещение.
Нидерландский специалист занимает должность главного тренера «Кривбасса» с лета 2025 года. Под руководством ван Леуэна команда провела 28 матчей, в которых 12 раз победила, восемь раз сыграла вничью и восемь раз потерпела поражение.
Самые большие стадионы мира:
- 2 мая 2026
-
01:15
-
01:07
-
00:55
-
00:45
-
00:30
-
00:30
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:00
- 1 мая 2026
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:13
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:01