Сафонов пытался допрыгнуть до камеры-паука перед началом игры с «Баварией» в ЛЧ

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал видео, на котором российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предпринял попытку допрыгнуть до камеры-паука перед началом полуфинального матча соревнования с «Баварией» (5:4). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Дождитесь до этого...» — прокомментировал видео аккаунт Лиги чемпионов, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: Скриншот из видео аккаунта Лиги чемпионов в соцсети X

Отметим, что первый прыжок Сафонов сделал в стороне от камеры.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

