Сафонов пытался допрыгнуть до камеры-паука перед началом игры с «Баварией» в ЛЧ

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал видео, на котором российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предпринял попытку допрыгнуть до камеры-паука перед началом полуфинального матча соревнования с «Баварией» (5:4). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
«Дождитесь до этого...» — прокомментировал видео аккаунт Лиги чемпионов, добавив смеющийся эмодзи.
Фото: Скриншот из видео аккаунта Лиги чемпионов в соцсети X
Отметим, что первый прыжок Сафонов сделал в стороне от камеры.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
Как Сафонов стал героем ФИФА:
- 2 мая 2026
-
01:15
-
01:07
-
00:55
-
00:45
-
00:30
-
00:30
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:00
- 1 мая 2026
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:13
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:10
-
22:01