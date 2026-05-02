Сафонов пытался допрыгнуть до камеры-паука перед началом игры с «Баварией» в ЛЧ

Сафонов пытался допрыгнуть до камеры-паука перед началом игры с «Баварией» в ЛЧ
Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал видео, на котором российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предпринял попытку допрыгнуть до камеры-паука перед началом полуфинального матча соревнования с «Баварией» (5:4). Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Дождитесь до этого...» — прокомментировал видео аккаунт Лиги чемпионов, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: Скриншот из видео аккаунта Лиги чемпионов в соцсети X

Отметим, что первый прыжок Сафонов сделал в стороне от камеры.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

