Галактионов рассказал о состоянии травмированных Монтеса и Комличенко

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) прокомментировал нынешнее состояние защитника Сесара Монтеса и нападающего Николая Комличенко.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

— Насколько серьёзные повреждения у Монтеса и Комличенко?
— По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что-то с приводящей мышцей. У Комличенко дела чуть хуже, колено. Посмотрим, будет обследование. Пока боюсь прогнозировать. Очень надеюсь, что всё обойдётся, но пока прогнозы не очень хорошие, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

