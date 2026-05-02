Галактионов рассказал о состоянии травмированных Монтеса и Комличенко

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) прокомментировал нынешнее состояние защитника Сесара Монтеса и нападающего Николая Комличенко.

— Насколько серьёзные повреждения у Монтеса и Комличенко?

— По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что-то с приводящей мышцей. У Комличенко дела чуть хуже, колено. Посмотрим, будет обследование. Пока боюсь прогнозировать. Очень надеюсь, что всё обойдётся, но пока прогнозы не очень хорошие, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.