«Лион» — «Ренн»: во сколько начало матча 32-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лион» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «львы» победили «Осер» со счётом 3:2, а команда Франка Эза обыграла «Нант» со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата Франции «Лион» встретится с «Тулузой» (10 мая), а «Ренн» сыграет с «Парижем» (10 мая).

