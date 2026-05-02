«Тупой футболист бьёт по ногам». Ловчев раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «КС»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался об игре в обороне красно-белых в матче 28‑го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Самарцы одержали победу со счётом 2:1.

«Я увидел вот сейчас в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берёт и бьёт его по ногам, понимаешь в чем дело? Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю, они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья Советов» будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее. Ну нельзя же так играть в обороне. Это же постоянно идёт просто. Но ещё раз говорю, человек с мячом бежал к угловому флажку. Миш, это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлёпнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. Самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место.