«Тупой футболист бьёт по ногам». Ловчев раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «КС»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался об игре в обороне красно-белых в матче 28‑го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Самарцы одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Я увидел вот сейчас в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берёт и бьёт его по ногам, понимаешь в чем дело? Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю, они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья Советов» будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее. Ну нельзя же так играть в обороне. Это же постоянно идёт просто. Но ещё раз говорю, человек с мячом бежал к угловому флажку. Миш, это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлёпнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. Самарская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место.

Материалы по теме
«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
Все новости RSS

