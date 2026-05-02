Галактионов ответил на вопрос о влиянии на игру Батракова интерес со стороны «ПСЖ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) ответил на вопрос журналистов, о возможном влиянии на игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова возможный интерес со стороны французского «ПСЖ».

— Алексей Батраков оформил 27-е голевое действие. Влияют ли на него слухи о возможном переходе в «ПСЖ»? Вы разговаривали с ним на эту тему?

— Нет и не собираюсь.

— Может, Сафонов ему писал?

— Без понятия, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Батракову 20 лет. В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Локомотив» во всех турнирах 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.