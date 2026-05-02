Галактионов ответил на вопрос о влиянии на игру Батракова интерес со стороны «ПСЖ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции после матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) ответил на вопрос журналистов, о возможном влиянии на игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова возможный интерес со стороны французского «ПСЖ».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

— Алексей Батраков оформил 27-е голевое действие. Влияют ли на него слухи о возможном переходе в «ПСЖ»? Вы разговаривали с ним на эту тему?
— Нет и не собираюсь.

— Может, Сафонов ему писал?
— Без понятия, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Батракову 20 лет. В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Локомотив» во всех турнирах 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
