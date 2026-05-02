Луис Энрике не исключил, что оставит в запасе Сафонова в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1

Луис Энрике не исключил, что оставит в запасе Сафонова в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию с вратарями красно-синих перед грядущим матчем 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
«Это особая позиция — вратарь. В «Барселоне», когда я работал с резервной командой, за семь матчей я выпустил пять разных вратарей. А потом выбрал того, кого считал лучшим. Я открыт к экспериментам, мир меняется, и футбол тоже не должен стоять на месте. Я не буду давать никакой информации, всё станет известно завтра. Все варианты возможны. Это немного похоже на Тетрис: главное — выиграть и понять, кто будет играть», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Люка Шевалье получил травму и не примет участия в предстоящем матче. Для испанского тренера доступны лишь россиянин Матвей Сафонов и итальянец Ренато Марин.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Футболист провёл 19 матчей подряд в старте красно-синих во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Le Parisien прогнозирует, что Сафонов останется в запасе на матч «ПСЖ» с «Лорьяном»
