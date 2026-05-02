Сёмин приветствовал фанатов, Тюкавин обнимался с Митрюшкиным, Гусев орал с бровки. Фото

1 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретились столичные команды «Локомотив» и «Динамо». В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк. После финального свистка был зафиксирован счёт 1:1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 22-й минуте травму получил защитник «Локомотива» Сесар Монтес. Уже через пару минут Бителло навесил с углового, а Николас Маричаль оторвался от оппонентов и головой вколотил мяч в створ ворот хозяев. Ответный мяч «Локомотив» забил после перерыва — на 54-й минуте с передачи Алексея Батракова отличился Артём Карпукас.