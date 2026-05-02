Семшов объяснил ничью «Локомотива» в дерби с «Динамо»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ничьей в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24' 1:1 Карпукас – 54'
«Ничью в московском дерби «Локомотива» и «Динамо» я считаю закономерной, хотя у «Локо» было три хороших момента. Если бы они их реализовали, то одержали бы победу. У команды Михаила Галактионова нет стабильности, бывают провальные матчи. Причём осенью стабильность была, а весной её нет. Без стабильности медали не выиграть», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.
