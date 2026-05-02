«Игра в кошки‑мышки». Семшов высказался об интриге в борьбе за бронзу РПЛ
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о борьбе за бронзовые медали после матчей 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24' 1:1 Карпукас – 54'
«Такое ощущение, что ни одна команда не хочет забирать третье место в РПЛ. Игра в кошки‑мышки. Первые два места в чемпионате разыграют «Зенит» и «Краснодар», но с третьей позицией остается интрига. Поскольку все теряют очки, даже ЦСКА может завоевать бронзу, хотя им будет трудно», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Четвёртым идёт «Спартак» с 48 очками, пятёрку замыкает «Балтика» (46). Также на место в тройке претендует ЦСКА (45).
