«Игра в кошки‑мышки». Семшов высказался об интриге в борьбе за бронзу РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о борьбе за бронзовые медали после матчей 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Такое ощущение, что ни одна команда не хочет забирать третье место в РПЛ. Игра в кошки‑мышки. Первые два места в чемпионате разыграют «Зенит» и «Краснодар», но с третьей позицией остается интрига. Поскольку все теряют очки, даже ЦСКА может завоевать бронзу, хотя им будет трудно», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Четвёртым идёт «Спартак» с 48 очками, пятёрку замыкает «Балтика» (46). Также на место в тройке претендует ЦСКА (45).