Батраков объяснил, почему из-за работы судей дерби «Локомотива» с «Динамо» разбивалось

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мнением о матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

— Как игра начала складываться после пропущенного вами гола?

— Мне кажется, мы чуть‑чуть забрали инициативу, были хорошие подходы, могли реализовывать. Данил Пруцев мог бить из убойной позиции, но из‑за ситуации он покатил мяч. В целом, интересная игра. Считаю, что она могла быть еще интереснее, особенно во втором тайме, если бы судья не разбивал её на какие‑то микроэпизоды и непонятные фолы. Возможно, даже Даниил Фомин согласится со мной. Потому что в нашу сторону любое касание — свисток, и игра просто разбивается, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Динамо» с 39 очками находится на восьмом месте.

