«Судейские решения вызывают сомнения». Галактионов — о потере Батракова перед игрой с «Балтикой»

Галактионов рассказал, как на «Локо» повлияет потеря Батракова перед игрой с «Балтикой»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос журналистов о потере полузащитника железнодорожников Алексея Батракова перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, в концовке матча 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1) хавбек получил жёлтую карточку и из-за перебора «горчичников» не сыграет в грядущем матче.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Насколько существенной является потеря Батракова перед матчем с «Балтикой»?
— Сейчас речь не только о Батракове, у нас целая группа игроков находится под вопросом. По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение. Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно.

Мы отталкиваемся от себя, от своей игры, от своего футбола и до конца будем цепляться за наше турнирное место. Идёт нешуточная борьба. Надо биться за себя и за того парня, до конца работать. Следующий матч у нас с «Балтикой». Вот и проявится в очередной раз дух команды. Через тернии надо пробираться выше, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Батракову 20 лет. В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Локомотив» во всех турнирах 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.

