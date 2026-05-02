Галактионов рассказал, как на «Локо» повлияет потеря Батракова перед игрой с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос журналистов о потере полузащитника железнодорожников Алексея Батракова перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, в концовке матча 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1) хавбек получил жёлтую карточку и из-за перебора «горчичников» не сыграет в грядущем матче.

— Насколько существенной является потеря Батракова перед матчем с «Балтикой»?

— Сейчас речь не только о Батракове, у нас целая группа игроков находится под вопросом. По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение. Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно.

Мы отталкиваемся от себя, от своей игры, от своего футбола и до конца будем цепляться за наше турнирное место. Идёт нешуточная борьба. Надо биться за себя и за того парня, до конца работать. Следующий матч у нас с «Балтикой». Вот и проявится в очередной раз дух команды. Через тернии надо пробираться выше, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Батракову 20 лет. В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Локомотив» во всех турнирах 35 матчей, забил 17 голов и отдал 12 ассистов.