Хоффенхайм — Штутгарт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Галактионов обратился к фанатам «Локо» перед игрой с «Балтикой», упомянув Сёмина

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к болельщикам железнодорожников перед игрой 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сегодня на матче присутствовал Юрий Павлович Сёмин. Он обычно после игра обращался к болельщикам. Может, в преддверии очень важного матча с «Балтикой» вы тоже сделаете некое обращение к ним?
— Очень приятно, что Юрий Палыч сегодня посетил наш стадион. Мы узнали об этом из средств массовой информации, увидели его на открытии звезды Анатолия Егоровича Машкова. Приятно, что человек, который очень многое сделал для «Локомотива», нашёл возможность прийти на наш сегодняшний матч.

Что касается болельщиков: огромное спасибо всем людям, которые сегодня были на стадионе. Поддержать нашу команду пришло большое количество болельщиков. В такой обстановке и атмосфере всегда приятно играть. Огромное спасибо всем, кто был на стадионе, кто был у экранов телевизоров.

У нас остаётся завершающий домашний матч с Калининградом, один из важных. Мы играем для болельщиков. Мы неоднократно говорили нашим ребятам, что очень важно, как болельщики тебя принимают. Когда стадион тебе аплодирует, благодарит команду, игроков, значит, ты всё правильно делаешь, идёшь в правильном направлении, завоёвываешь любовь и сердца людей, которые неравнодушны. Наша, российская команда с ребятами, которые стараются двигаться вперёд по турнирной таблице. Приглашаем всех на завершающий домашний матч. Очень надеемся, что придёт большое количество зрителей, будет поддерживать и гнать команду вперёд. В сегодняшней ситуации эта поддержка будет очень важна для нас, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Балтика» занимает пятое место (46 очков). Очная встреча между командами имеет решающее значение в борьбе за бронзовые медали РПЛ.

