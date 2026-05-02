Галактионов иронично отреагировал на потерю «Локомотивом» шансов выиграть «золотой требл»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о потере железнодорожников шансов побороться за золото Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Вы в команде уже очень давно. Второй год подряд после рестарта борьба за чемпионство проигрывается. Есть ли здесь закономерность, на ваш взгляд?

— Конечно, очень жаль, что мы в этом году не сделали «золотой требл». Мы всё для этого сделали — с точки зрения комплектования и различных нюансов команды. Но мы бьёмся до конца. Да, «золотой требл» упущен, но мы закономерность будем искать в другом, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства и потерял математические шансы побороться за титул. Возглавляет чемпионат страны «Краснодар» с 60 очками. Второе место занимает «Зенит» (59 очков).