«Если это дерьмо, ты не обязан его уважать». Энрике — о критике матча «ПСЖ» с «Баварией»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал критику в адрес сверхрезультативного первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«В жизни всегда есть разные мнения. Я считаю, что не все мнения заслуживают уважения, потому что если это дерьмо, то ты не обязан его уважать… Есть люди, которым нравится такой футбол, их большинство, и я в их числе. Но есть и те, кому это не по душе. Я думаю, главное, что большинство зрителей получили удовольствие от матча — это самое важное», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
