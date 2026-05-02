«Если это дерьмо, ты не обязан его уважать». Энрике — о критике матча «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал критику в адрес сверхрезультативного первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4).

«В жизни всегда есть разные мнения. Я считаю, что не все мнения заслуживают уважения, потому что если это дерьмо, то ты не обязан его уважать… Есть люди, которым нравится такой футбол, их большинство, и я в их числе. Но есть и те, кому это не по душе. Я думаю, главное, что большинство зрителей получили удовольствие от матча — это самое важное», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».