Хоффенхайм — Штутгарт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Если это дерьмо, ты не обязан его уважать». Энрике — о критике матча «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал критику в адрес сверхрезультативного первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«В жизни всегда есть разные мнения. Я считаю, что не все мнения заслуживают уважения, потому что если это дерьмо, то ты не обязан его уважать… Есть люди, которым нравится такой футбол, их большинство, и я в их числе. Но есть и те, кому это не по душе. Я думаю, главное, что большинство зрителей получили удовольствие от матча — это самое важное», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

