«Подобного я раньше не видел». Артета назвал лучший матч, который он когда-либо смотрел

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета охарактеризовал матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) как самый зрелищный из всех, что он видел.
«Встреча «ПСЖ» и «Баварии», вероятно, стала лучшей игрой, которую я когда-либо наблюдал, учитывая уровень обеих команд и индивидуальное мастерство футболистов. Подобного я раньше не видел. Однако, если учитывать игровое время и свежесть футболистов, это не вызывает удивления. Для демонстрации такого качества необходимо быть в оптимальных физических кондициях, а различия между чемпионатами и их стилями очень велики. Достаточно посмотреть на статистику, которая публикуется в последнее время. Мы существуем как будто в двух разных мирах, и сравнивать их без учёта контекста некорректно. На мой взгляд, это несправедливо», — приводит слова Артеты ESPN.
В другом полуфинале «Арсенал» на этой неделе сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Ответные встречи состоятся через неделю: 5 мая в Лондоне на «Эмирейтс» и 6 мая в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало обеих игр — в 22:00 мск.
- 2 мая 2026
