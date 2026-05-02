Хоффенхайм — Штутгарт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Подобного я раньше не видел». Артета назвал лучший матч, который он когда-либо смотрел

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета охарактеризовал матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4) как самый зрелищный из всех, что он видел.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Встреча «ПСЖ» и «Баварии», вероятно, стала лучшей игрой, которую я когда-либо наблюдал, учитывая уровень обеих команд и индивидуальное мастерство футболистов. Подобного я раньше не видел. Однако, если учитывать игровое время и свежесть футболистов, это не вызывает удивления. Для демонстрации такого качества необходимо быть в оптимальных физических кондициях, а различия между чемпионатами и их стилями очень велики. Достаточно посмотреть на статистику, которая публикуется в последнее время. Мы существуем как будто в двух разных мирах, и сравнивать их без учёта контекста некорректно. На мой взгляд, это несправедливо», — приводит слова Артеты ESPN.

В другом полуфинале «Арсенал» на этой неделе сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Ответные встречи состоятся через неделю: 5 мая в Лондоне на «Эмирейтс» и 6 мая в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало обеих игр — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Если это дерьмо, ты не обязан его уважать». Энрике — о критике матча «ПСЖ» с «Баварией»
