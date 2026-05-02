«Решения вызывают сомнения». Галактионов раскритиковал судейство в дерби «Локо» с «Динамо»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24' 1:1 Карпукас – 54'
«По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение. Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.
На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» занимает восьмое место (39 очков).
Комментарии
- 2 мая 2026
-
04:51
-
04:37
-
04:27
-
04:04
-
03:48
-
03:27
-
03:14
-
02:35
-
02:20
-
02:17
-
02:02
-
01:15
-
01:07
-
00:55
-
00:45
-
00:30
-
00:30
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:00
- 1 мая 2026
-
23:49
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:13
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:44