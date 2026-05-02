Хоффенхайм — Штутгарт. Прямая трансляция
«Решения вызывают сомнения». Галактионов раскритиковал судейство в дерби «Локо» с «Динамо»

«Решения вызывают сомнения». Галактионов раскритиковал судейство в дерби «Локо» с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение. Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» занимает восьмое место (39 очков).

