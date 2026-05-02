«Решения вызывают сомнения». Галактионов раскритиковал судейство в дерби «Локо» с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«По карточке повторюсь: тяжело было сдерживать себя. Некоторые судейские решения вызывают сомнения или недоумение. Мы видим, как нас обкладывают карточками в разных матчах, особенно в первых таймах, когда нам потом приходится вынужденные замены делать, здесь это может быть не совсем понятно», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

На данный момент «Локомотив» с 50 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» занимает восьмое место (39 очков).