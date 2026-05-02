Ван де Вен летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

Защитник «Тоттенхэма» Микки Ван де Вен в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» следит за ситуацией 25-летнего игрока. «Красные дьяволы» отмечают скорость футболиста, его умение вести мяч и вступать в отбор. Примечательно, что в договоре защитника со «шпорами» нет прописанной суммы отступных.

Ван де Вен перешёл в «Тоттенхэм» в 2023 году из «Вольфсбурга» за € 40 млн.

В текущем сезоне защитник принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт Ван де Вена с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.