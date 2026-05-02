Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван де Вен летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail

Ван де Вен летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» — Daily Mail
Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Микки Ван де Вен в летнее трансферное окно может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» следит за ситуацией 25-летнего игрока. «Красные дьяволы» отмечают скорость футболиста, его умение вести мяч и вступать в отбор. Примечательно, что в договоре защитника со «шпорами» нет прописанной суммы отступных.

Ван де Вен перешёл в «Тоттенхэм» в 2023 году из «Вольфсбурга» за € 40 млн.

В текущем сезоне защитник принял участие в 40 играх во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт Ван де Вена с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 65 млн.

Материалы по теме
«МЮ» интересен ван де Вен, «Ливерпуль» может побороться за защитника — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android