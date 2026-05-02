Рашфорд может перейти в «Тоттенхэм». Ранее форвард согласовал контракт с «Барселоной»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, выступающий на правах аренды за каталонскую «Барселону», может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает BBC.

По информации источника, «шпоры» внимательно следят за каждым шагом нападающего, рассматривая его как потенциальное решение для обновления атаки клуба. Сделка может быть активирована только в том случае, если лондонская команда обеспечит себе сохранение места в английской Премьер-лиге, что является необходимым условием для совершения больших приобретений. В данный момент клуб находится на 18-м месте в турнирной таблице.

Примечетально, что в конце апреля инсайдер Николо Скира в соцсети X сообщил о том, что Рашфорд согласовал с сине-гранатовыми полноценный контракт, рассчитанный до 2030 года. Тем не менее, «Тоттенхэм» это не останавливает и предложение о покупке игрока не будет сделано только в единственном случае — если команда вылетит в Чемпионшип.