Пари Сен-Жермен — Лорьян. Прямая трансляция
Тренер «МЮ» Кэррик: надеюсь, Майну останется в клубе надолго

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал продление контракта с полузащитником команды Кобби Майну.

«Надеюсь, он останется здесь надолго и будет частью успешной команды, которая выигрывает трофеи. Это должна быть цель. Это будет непросто, но в этом и заключается вызов. Кобби должен продолжать двигаться вперёд и совершенствоваться. «МЮ» хочет бороться за самые престижные трофеи», — приводит слова Каррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» объявил о подписании с Майну пятилетнего контракта до 2031 года в четверг, 30 апреля.

В текущем сезоне у Майну 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он оформил три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

