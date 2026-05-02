ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
Почеттино заявил, что у него никогда не было проблем с Месси в «ПСЖ»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино рассказал, что у него никогда не было проблем с нападающим Лионелем Месси, когда они вместе работали во французском «ПСЖ».

«Каждое решение, которое вы принимаете в клубе вроде «ПСЖ», имеет внешний эффект. Помните, как-то раз я заменил Лео Месси? Сделал это, потому что врач сказал, что у него проблема с коленом. После этого эпизода некоторые начали говорить: «Гвардиола никогда бы его не заменил Лео, Почеттино не понимает, что Месси должен всегда оставаться на поле». И все же у меня с Лионелем никогда не было проблем», — сказал Почеттино на подкасте TheOverlap.

Почеттино трудился в «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022-го. В 84 играх под его руководством клуб одержал 56 побед при 13 ничьих и 15 поражениях.

Месси провёл в «ПСЖ» два года: с 2021 по 2023-й. В 75 матчах он забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

