Метц — Монако. Прямая трансляция
Тренер «МЮ» Кэррик: Майну олицетворяет клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал позитивные оценки полузащитнику команды Кобби Майну, после того как игрок подписал новый контракт.

«Я был очень впечатлён Кобби с тех пор, как приехал сюда. Знаю его довольно давно, в разных сферах. Он олицетворяет этот клуб: молодые игроки, прошедшие через академию, живут и дышат клубом и демонстрируют настоящий талант. В последних нескольких играх он был великолепен. Все в восторге от этого, включая меня, потому что он заслуживает нового контракта», — приводит слова Каррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В четверг, 30 апреля «МЮ» объявил о подписании с Майну пятилетнего контракта до 2031 года.

В текущем сезоне Майну провёл 26 матчей за команду во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

