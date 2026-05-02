Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски согласовал контракт с новым клубом — Tuttosport

Форвард Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации Tuttosport, туринский клуб уже провёл переговоры с окружением нападающего «Барселоны».

Сообщается, что 37-летний поляк готов рассмотреть переход в «Ювентус», если команда получит путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Туринцы считаются для форварда приоритетным вариантом в случае ухода из каталонского клуба.

Действующее соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Руководство каталонцев предложило футболисту новый контракт с существенным сокращением зарплаты, однако такой вариант игрока не устроил.

По данным источника, агент форварда Пини Захави уже встречался с представителями «Ювентуса». Стороны якобы согласовали однолетний контракт с окладом около € 6 млн и бонусами.

