Погба впервые за 3 года сыграет в стартовом составе на официальный матч — Nice Matin

Полузащитник Поль Погба выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 32-го тура Лиги 1 против «Метца», информирует Nice Matin.

33-летний француз сыграет в стартовом составе впервые с 14 мая 2023 года. Тогда он вышел на поле в старте «Ювентуса» в матче итальянской Серии А против «Кремонезе».

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что игрок может покинуть клуб летом.

В текущем сезоне футболист провёл за «Монако» пять матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями

Матч «Метц» — «Монако» состоится в субботу, 2 мая. Начало матча — в 20:00 по мск.