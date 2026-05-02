Метц — Монако. Прямая трансляция
A Bola рассказала об отношениях Моуринью и Георгия Судакова на фоне слухов о конфликте

Георгий Судаков продолжает бороться за место в стартовом составе «Бенфики», несмотря на разговоры о возможном конфликте с главным тренером команды Жозе Моуринью.

По информации A Bola, между украинским хавбеком и наставником «орлов» нет напряжения. Судаков сосредоточен на работе и намерен доказать тренерскому штабу, что заслуживает места в основе.

Сообщается, что Моуринью и его помощники отдельно работают с футболистом над игровыми аспектами, в частности над повышением агрессивности и интенсивности действий в атаке. Ранее тренер уже отмечал, что Судакову требуется время на адаптацию после переезда из чемпионата Украины, однако ожидает от игрока большего влияния на игру команды.

Внутри «Бенфики» высоко оценивают технические качества украинца, но считают, что он пока не полностью соответствует ожиданиям, с которыми его приглашали в клуб.

Лиссабонцы готовы выслушать предложения по Судакову летом, однако сам футболист доволен жизнью в Португалии и не рассматривает уход в ближайшее трансферное окно. В клубе также положительно оценивают его отношение к тренировкам и самоотдачу.

При этом в следующем сезоне конкуренция за место под нападающим может усилиться, поскольку «Бенфика» намерена укрепить эту позицию. Несмотря на это, Судаков рассчитывает закрепиться в составе команды.

В последних трёх матчах «Бенфики» украинец оставался в запасе. После ничьей с клубом «Каза Пия» (1:1), где хавбек появился на поле во втором тайме и провёл около 20 минут, Моуринью раскритиковал действия отдельных игроков команды, не называя фамилий. По данным СМИ, замечания тренера могли относиться и к Судакову.

