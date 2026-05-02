BBC опубликовал статью по будущему Михаила Мудрика в «Челси» на фоне 4-летнего бана

«Челси» может расторгнуть контракт с Михаилом Мудриком после завершения разбирательства в CAS, если футболист получит дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает ВВС.

Как отмечается, подобное нарушение обычно считается нарушением условий трудового соглашения у профессиональных футболистов. В случае расторжения контракта лондонский клуб сможет убрать из финансовой отчётности оставшуюся амортизационную стоимость трансфера Мудрика, что положительно скажется на финансах «Челси».

При этом у клуба остаётся и другой вариант — сохранить контракт игрока. Тогда «Челси» сможет в будущем продать украинца за определённую сумму трансфера, продолжая выплачивать ему зарплату.

Также лондонцы могут оставить Мудрика в составе и вернуть его в команду после окончания возможной дисквалификации.

Ранее сообщалось, что игрок получил четырёхлетний бан.

