Метц — Монако. Прямая трансляция
Футбол Новости

Погба рассказал, почему не завершил карьеру после допингового скандала

Погба рассказал, почему не завершил карьеру после допингового скандала
Полузащитник «Монако» Поль Погба перед матчем 32-го тура чемпионата Франции с «Метцем» рассказал, почему продолжает играть в футбол.

«Когда я вижу в соцсетях и на стадионах любовь, которую получаю от фанатов, не могу остановиться, мне хочется приносить людям удовольствие!» — сказал Погба в программе на канале L1+.

О том, что в пробах Погба нашли запрещённые вещества, стало известно 11 сентября 2023 года. Его дисквалифицировали на четыре года за применение тестостерона в феврале 2024-го. Позже Погба добился сокращения дисквалификации до 18 месяцев — в марте 2025 года он мог вернуться на поле, однако «Ювентус» разорвал с ним контракт. Летом соглашение с игроком подписал клуб «Монако».

В нынешнем сезоне Погба провёл за «Монако» пять матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

Матч «Метц» — «Монако» пройдёт в субботу, 2 мая. Начало игры — в 20:00 мск.

