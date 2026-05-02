Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, состоится два матча в рамках 32-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 2 мая:

15:00. «Челябинск» — «Нефтехимик»;

16:00. «Черноморец» — «Родина».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежцев 61 набранное очко в 31 матче. Но второй строчке располагается московская «Родина», у которой 59 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета за три тура до конца турнира располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (19).