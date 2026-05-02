Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, состоятся три матча в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 2 мая (время московское):
14:00. «Динамо» Махачкала — «Ростов»;
16:30. «Балтика» — «Рубин»;
19:00. ЦСКА — «Зенит».
Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 60 очков после 27 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками после 28 матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).
Самые титулованные футбольные клубы России: