Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 2 мая

Сегодня, 2 мая, состоятся три матча в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 2 мая (время московское):

14:00. «Динамо» Махачкала — «Ростов»;

16:30. «Балтика» — «Рубин»;

19:00. ЦСКА — «Зенит».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 60 очков после 27 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 59 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками после 28 матчей. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

