«Динамо» Мх — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 27 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Оренбургу» — 0:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: