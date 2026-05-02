ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 туров чемпионата России ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место. «Зенит» заработал 59 очков и располагается на второй строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини разделила очки с «Рубином» (0:0), а подопечные Сергея Семака победили «Ахмат» со счётом 2:0.

