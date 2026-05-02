«Осасуна» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся «Осасуна» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров Примеры «красные» набрали 42 очка и занимают девятое место. Сине-гранатовые заработали 85 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Осасуна» победила «Севилью» со счётом 2:1, а «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 2:0.

