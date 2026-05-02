«Арсенал» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 2 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. «Канониры» набрали 73 очка в 34 матчах. Отставание от располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет три очка. «Фулхэм» с 48 очками располагается на 10-й строчке.