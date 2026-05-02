Вратарь «Динамо» Расулов: все мысли сейчас о матче Кубка России с «Краснодаром»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался о предстоящей встрече с «Краснодаром» в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Счёт первой игры — 0:0.

«С «Краснодаром» всегда тяжело играть. У них на стадионе их болельщики гонят вперёд — весь город за них. В последнее время у нас с «Краснодаром» было много решающих матчей. Сейчас будет очередная встреча за выход в Суперфинал Кубка.

Думаю, да — все мысли о Кубке. Игра с «Локомотивом» закончилась, забываем. Понятное дело, что ошибки и положительные моменты разберём, но впереди матч с «Краснодаром», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.