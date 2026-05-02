Расписание матчей 32-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 2 мая, стартует 32-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Бундеслиги (время московское):
2 мая, суббота:
16:30. «Вердер» — «Аугсбург»;
16:30. «Айнтрахт» — «Гамбург»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Штутгарт»;
16:30. «Бавария» — «Хайденхайм»;
16:30. «Унион» — «Кёльн»;
19:30. «Байер» — «РБ Лейпциг».
3 мая, воскресенье:
16:30. «Санкт-Паули» — «Майнц»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд;
20:30. «Фрайбург» — «Вольфсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2025/2026 возглавляет «Бавария». Команда набрала 82 очка за 31 матч.
