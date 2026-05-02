Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Байер — РБ Лейпциг: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед 32-м туром Бундеслиги — 2025/2026

Комментарии

Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступит Тобиас Вельц (Висбаден, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Последние пять матчей «Байера» и «РБ Лейпциг»:

20 декабря 2025. Бундеслига, 15-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 1:3;
25 января 2025. Бундеслига, 19-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:2;
31 августа 2024. Бундеслига, 2-й тур. «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3;
20 января 2024. Бундеслига, 18-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:3;
19 августа 2023. Бундеслига, 1-й тур. «Байер» — «РБ Лейпциг» — 3:2.

С полной статистикой личных встреч «Байера» и «РБ Лейпциг» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБА
Топ-матчи субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, Кубок Гагарина, Мирра в финале Мадрида, НХЛ и НБА
