«Байер» — «РБ Лейпциг»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступит Тобиас Вельц (Висбаден, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Байера» и «РБ Лейпциг»:

20 декабря 2025. Бундеслига, 15-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 1:3;

25 января 2025. Бундеслига, 19-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:2;

31 августа 2024. Бундеслига, 2-й тур. «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3;

20 января 2024. Бундеслига, 18-й тур. «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:3;

19 августа 2023. Бундеслига, 1-й тур. «Байер» — «РБ Лейпциг» — 3:2.

