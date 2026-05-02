ЦСКА — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей ЦСКА и «Зенита» друг с другом:

РПЛ, 3-й тур, 3 августа 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 1:1;

Фонбет Кубок России, финал Пути РПЛ, второй матч, 14 мая 2025 года, ЦСКА — «Зенит» — 2:0 (4:3 пен.);

Кубок России, финал Пути РПЛ, первый матч, 30 апреля 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 2:0;

РПЛ, 19-й тур, 1 марта 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 0:0;

РПЛ, 8-й тур, 14 сентября 2024 года, ЦСКА — «Зенит» — 0:1.

