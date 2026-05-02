Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Зенит: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Комментарии

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей ЦСКА и «Зенита» друг с другом:

РПЛ, 3-й тур, 3 августа 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 1:1;
Фонбет Кубок России, финал Пути РПЛ, второй матч, 14 мая 2025 года, ЦСКА — «Зенит» — 2:0 (4:3 пен.);
Кубок России, финал Пути РПЛ, первый матч, 30 апреля 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 2:0;
РПЛ, 19-й тур, 1 марта 2025 года, «Зенит» — ЦСКА — 0:0;
РПЛ, 8-й тур, 14 сентября 2024 года, ЦСКА — «Зенит» — 0:1.

С историей личных встреч ЦСКА и «Зенита» можно ознакомиться по ссылке.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android