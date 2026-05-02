Печенин рассказал, за счёт чего «Крыльям Советов» удалось победить «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин поделился мнением о матче 28-го тура Мир РПЛ, в котором самарская команда победила «Спартак» со счётом 2:1. Футболист отыграл всё время встречи и забил победный мяч на 78-й минуте. Первый гол хозяев забил полузащитник Фернандо Костанца.

«Спартак» — лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато. Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их, — сказал Печенин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

