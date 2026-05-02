«Метц» — «Монако»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Лиги 1 начнётся в 20:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Метц» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке из Амьена. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Монако» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 51 очко в 31 матче. «Метц» занимает последнее, 18-е место с 16 набранными очками. В игре первого круга между командами разгромную победу одержали футболисты «Монако» (5:2).