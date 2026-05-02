Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Федерации тенниса России назвал Матвея Сафонова художником

Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об умении российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова отбивать удары с пенальти.

В послематчевой серии пенальти финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» Сафонов отразил четыре удара. «ПСЖ» победил со счётом 2:1. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Вообще у «Краснодара» хорошая школа, все вратари оттуда стоят очень здорово. Но Матвей при всём при этом ещё и художник. В силу того, что берёт пенальти, это вопрос психологии и знание того, кто бьёт. Я даже в своей книге приводил пример, как били пенальти французы и аргентинцы, почему было заранее прогнозируемо, кто и куда бил. Потому что в сверхстрессовых ситуациях любой спортсмен бьёт туда, куда лучше отработал. Поэтому молодец, хорошая школа. Это и говорит о школе, не он один, плеяда вратарей и игроков в «Краснодаре», это и есть школа, которую можно называть нашей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
«Сафонов — герой». На конгрессе ФИФА показали ролик с игрой россиянина с «Фламенго»

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android