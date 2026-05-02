Президент Федерации тенниса России назвал Матвея Сафонова художником

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об умении российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова отбивать удары с пенальти.

В послематчевой серии пенальти финала Межконтинентального кубка с «Фламенго» Сафонов отразил четыре удара. «ПСЖ» победил со счётом 2:1. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1.

«Вообще у «Краснодара» хорошая школа, все вратари оттуда стоят очень здорово. Но Матвей при всём при этом ещё и художник. В силу того, что берёт пенальти, это вопрос психологии и знание того, кто бьёт. Я даже в своей книге приводил пример, как били пенальти французы и аргентинцы, почему было заранее прогнозируемо, кто и куда бил. Потому что в сверхстрессовых ситуациях любой спортсмен бьёт туда, куда лучше отработал. Поэтому молодец, хорошая школа. Это и говорит о школе, не он один, плеяда вратарей и игроков в «Краснодаре», это и есть школа, которую можно называть нашей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

