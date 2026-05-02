Игрок «Локомотива» Карпукас рассказал, какую задачу поставили команде на остаток сезона

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил, какая задача была поставлена перед железнодорожниками на остаток сезона.

— Можно ли будет этот сезон считать успешным, если команда финиширует в тройке лидеров?

— Нам поставили задачу быть в тройке. Если окажемся в тройке лидеров, всё — задача выполнена. Могли быть выше, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 50 очками в 28 матчах. Отрыв от идущего четвёртым «Спартака» составляет два очка, от «Балтики» — четыре очка. У калининградцев остаётся игра в запасе.