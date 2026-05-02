Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может побороться с «Интером» за игрока «Боруссии» Д ценой в € 40 млн — Конур

«Ливерпуль» может побороться с «Интером» за игрока «Боруссии» Д ценой в € 40 млн — Конур
«Ливерпуль» и «Интер» проявляют наибольший интерес к левому защитнику дортмундской «Боруссии» Даниэлю Свенссону. «Арсенал», «Лидс Юнайтед», «Милан» и «Аталанта» также следят за 24-летним футболистом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала fussballdaten.

По информации источника, «шмели» хотели бы сохранить Свенссона в команде, однако рассмотрят предложения о его трансфере в размере € 40-45 млн. Подчёркивается, что шведский защитник желает попробовать силы в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Свенссон принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

