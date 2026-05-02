«ПСЖ» — «Лорьян»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Лиги 1 начнётся в 18:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции. В активе парижан 69 набранных очков в 30 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Ланса» при равном количестве игр составляет шесть очков. «Лорьян» с 41 очком в 31 встрече занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.