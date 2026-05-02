Игрок «Локомотива» Карпукас: любая команда хочет, чтобы в её составе был Воробьёв

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас ответил, хотел ли бы он, чтобы нападающий Дмитрий Воробьёв продлил контракт с железнодорожниками. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года.

— Хотели бы, чтобы Воробьёв продлил контракт и остался в «Локомотиве»?

— Любая команда хочет, чтобы у неё в составе был Дмитрий Воробьёв, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Нападающий играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами.

